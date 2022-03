Foot - Mercato

Mercato : L'avenir de Luis Suarez relancé par Steven Gerrard ?

Publié le 14 mars 2022 à 22h42 par La rédaction

Agé de 35 ans, Luis Suarez ne devrait pas être conservé par l'Atlético de Madrid la saison prochaine. Ancien joueur de Liverpool, l'international uruguayen pourrait faire son retour en Premier League.