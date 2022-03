Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution toute trouvée pour cette vente à 14M€ de Xavi ?

Publié le 15 mars 2022 à 23h30 par A.D.

Barré par la concurrence de Marc-André Ter Stegen, Neto voudrait à tout prix quitter le FC Barcelone. Alors que Xavi réclamerait 14M€ pour son transfert, le gardien brésilien pourrait atterrir en Premier League, du côté d'Everton ou d'Aston Villa.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 au FC Barcelone, Neto n'envisagerait pas du tout d'aller au bout de son contrat. Derrière Marc-André Ter Stegen dans la hiérarchie des gardiens de Xavi, l'international brésilien serait déterminé à quitter le Barça lors du prochain mercato estival, et ce, pour emmagasiner du temps de jeu et occuper une place de titulaire. Dans cette optique, Neto sonderait déjà le marché anglais et aurait deux pistes en Premier League pour son avenir.

Direction Everton ou Aston Villa pour Neto ?