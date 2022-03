Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta reçoit une terrible nouvelle pour Mohamed Salah !

Publié le 15 mars 2022 à 17h00 par Th.B.

Alors que le président Joan Laporta prendrait en considération une éventuelle offensive pour Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool n’aurait pas l’intention à ce jour de quitter les Reds pour la Liga.

Que ce soit en conférence de presse ou à l’automne dernier lors d’un entretien pour Sky Sports , Mohamed Salah affirmait cultiver le désir de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 à Liverpool, voire même de raccrocher les crampons à Anfield Road à l’avenir. Du haut de ses 29 ans, Salah est l’un des joueurs les plus influents de Premier League et a été classé à la septième place du classement du dernier Ballon d’or alors que les discussions avec Liverpool ne mèneraient à rien pour une éventuelle prolongation bien que son entraîneur Jürgen Klopp ne cesse d’évoquer sa volonté de conserver l’ailier des Reds . De quoi donner des idées au staff technique de Xavi Hernandez et à la direction du FC Barcelone selon AS. Cependant, les espoirs du président Joan Laporta et l’ensemble des décideurs du FC Barcelone pourraient être de courte durée.

Salah n’envisagerait pas un départ en Espagne !