Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta passe à l’action pour boucler un deal avec Raiola !

Publié le 15 mars 2022 à 19h00 par B.C.

En pleine préparation du prochain mercato estival, le FC Barcelone souhaite notamment s’attacher les services de Noussair Mazraoui, et cela pourrait bouger vite avec le joueur de l’Ajax Amsterdam, représenté par Mino Raiola.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est principalement renforcé en attaque avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, mais lors du prochain mercato estival, c’est en défense et dans l'entrejeu que cela pourrait bouger. Outre Erling Haaland, le FC Barcelone s’intéresse à Andreas Christensen, César Azpilicueta (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan), trois dossiers bientôt bouclés si l’on en croit la presse espagnole. Mais Joan Laporta s’activerait aussi pour mettre la main sur Noussair Mazraoui, également pisté par le Bayern, mais c’est bien le Barça qui serait en pole.

Cruyff à Amsterdam pour avancer le dossier Mazraoui