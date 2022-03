Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a trouvé la perle rare !

Publié le 16 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Arrivé afin de redresser le FC Barcelone sous décision de Joan Laporta, Xavi Hernandez donne raison au président du Barça comme l’a souligné Sergio Busquets.

Nommé entraîneur du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi Hernandez a occasionnellement regretté le manque de facilités de son effectif à se plier au modèle blaugrana et à l’ADN du Barça au niveau de la philosophie de jeu. Cependant, la légende du FC Barcelone n’a pas baissé les bras et a donné raison au président Joan Laporta. Les efforts de Xavi commencent à porter les fruits et les résultats suivent. De quoi permettre à son capitaine Sergio Busquets à dresser un portrait flatteur de son ancien coéquipier.

« Il a dû beaucoup insister »