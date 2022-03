Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan à 740M€ pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 mars 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Alors que le numéro 7 parisien n'a pas encore tranché définitivement quant à son avenir, Florentino Pérez aurait monté un plan bien précis pour le faire plier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Malgré tout, Kylian Mbappé n'a pas encore pris une décision finale quant à son avenir. En effet, le champion du monde français veut encore écouter les arguments du PSG et du Real Madrid avant de faire un choix définitif. Et pour faire pencher la balance en sa faveur, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait de très bons arguments à faire valoir.

Le Real Madrid veut en mettre plein la vue à Kylian Mbappé