Mercato - Real Madrid : Après le PSG, Pérez a tenté un coup avec cette piste XXL !

Publié le 16 mars 2022 à 17h00 par B.C.

Alors qu’il s’apprête à prolonger avec l’Inter Milan, Marcelo Brozovic aurait été approché par le Real Madrid, mais le milieu croate a les idées claires pour son avenir.

Libre à l’issue de la saison, Marcelo Brozovic fait partie des joueurs ayant la cote sur le marché. Et pour cause, actuellement dans sa dernière année de contrat, le milieu de l’Inter peut s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, et plus particulièrement à certains joueurs de Mauricio Pochettino, qui auraient sollicité Leonardo pour se positionner sur Brozovic. Ce dernier serait également apprécié du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid a tenté sa chance avec Brozovic