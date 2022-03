Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola peut encore faire basculer le feuilleton Haaland !

Publié le 16 mars 2022 à 23h45 par A.C.

Mino Raiola occupe une place centrale dans ce qui pourrait être la grande opération du prochain mercato estival, avec Erling Haaland. Ce dernier est notamment suivi par le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

Beaucoup aimeraient le recruter, mais très peu peuvent se l’offrir. A seulement 21 ans, Erling Haaland est estimé à près de 150M€ par le site spécialisé Transfermarkt et plusieurs sources ont évoqué l’existence d’une clause de départ fixée à 75M€. Le Borussia Dortmund aimerait le garder, mais il sera extrêmement compliqué de résister aux offensives des clubs intéressés, qui comptent parmi les plus puissants de la planète football. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il y a le PSG, mais c’est également le cas de Manchester City et du Real Madrid, qui rêve d’un incroyable double coup avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n’a pas vraiment confiance en Raiola