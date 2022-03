Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est déjà sous pression pour sa nouvelle piste offensive !

Publié le 17 mars 2022 à 7h30 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Darwin Núñez, attaquant de Benfica qui a récemment mis fin aux rêves européens de l’Ajax Amsterdam.

Chercher désespérément un attaquant de pointe. Si Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé cet hiver, le FC Barcelone semble absolument vouloir recruter un nouveau numéro 9 au cours du mercato estival. Le profil recherché est simple : il faut qu’il soit jeune, talentueux... et si possible pas très cher. Erling Haaland semblait en effet avoir tout pour plaire, mais le Barça a dû finalement se résigner face aux montant relativement importants qu’aurait entrainé une telle opération. Désormais, d’autres noms sont évoqués comme celui de Darwin Núñez, pour qui Benfica réclamerait tout de même 80M€.

Milan à fond sur Darwin Núñez