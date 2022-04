Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour la succession de Pochettino…

Publié le 26 avril 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors que le licenciement de Mauricio Pochettino se préciserait en coulisse, les décideurs du PSG auraient la ferme intention d’offrir les clés de l’effectif du Paris Saint-Germain à Antonio Conte.

Dès l’automne dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que la situation de Mauricio Pochettino était déjà discutée au sein des hautes instances du PSG. Et depuis, il est clairement question d’un licenciement de Pochettino dès l’issue de la saison, à un an de l’expiration de son contrat. Et pour remplacer l’entraîneur du PSG, le10sport.com vous faisait part d’une cible prioritaire aux yeux des propriétaires qataris, en la personne de Zinedine Zidane. Néanmoins, un tout autre profil pourrait finalement hériter de la succession de Mauricio Pochettino.

Après avoir remercié Pochettino, le PSG voudrait nommer Conte !