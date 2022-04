Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta y voit plus clair pour cette star de Guardiola !

Publié le 26 avril 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’un potentiel départ de Gabriel Jesus à Arsenal ou encore au FC Barcelone, également intéressé par l’attaquant de Manchester City, le Brésilien a fait un point sur sa situation, laissant la porte ouverte à tout scénario.

« Je veux vous dire quelque chose, Gabriel est notre joueur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un joueur de Manchester City. (…) Ce que nous avons fait cette saison, nous l'avons fait avec Gabriel, Gabriel est l'un des meilleurs ». Dans la foulée du quadruplé inscrit par Gabriel Jesus samedi face à Watford (5-1), Pep Guardiola livrait le message ci-dessus alors que le FC Barcelone et Arsenal en pinceraient pour l’international brésilien. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Jesus saurait que son départ est prévu par Manchester City pour cet été selon Sky Sport. Néanmoins, le principal intéressé a refusé de l’acter lui-même et se focaliser sur la fin de saison avec Manchester City, engagé en demi-finale de Ligue des champions et pour le titre de Premier League.

« Je veux profiter, rester concentré sur mon équipe »