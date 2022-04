Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Pep Guardiola ouvre la porte au Barça !

Publié le 25 avril 2022 à 15h30 par La rédaction

A quelques jours de défier le Real Madrid en Ligue des Champions, Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City, a rappelé son envie d’évoluer un jour en Liga. Suivi par le FC Barcelone, le Brésilien reste pour le moment assez flou sur son avenir.

Avec un début d’année 2022 brillant, le FC Barcelone semblait parti pour retrouver les sommets. Les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré ont insufflé un nouvel élan et le Barça est redevenu séduisant. Mais les dernières semaines ont été compliquées. Depuis la défaite et l’élimination en quart de finale de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort, le FC Barcelone s’est incliné deux fois de suite à domicile en Liga. Une performance rare pour le club catalan. Xavi le sait : il a besoin de sang neuf cet été, dont un attaquant. Le technicien espagnol n’a pas fait dans la demi-mesure, il a directement fait passer le message à ses dirigeants. Reste à savoir quel buteur viendra épauler Pierre-Emerick Aubameyang. La première idée du Barça était Erling Haaland mais elle a rapidement été écartée en raison des demandes financières du clan du Norvégien. Actuellement, la piste la plus chaude mène à Robert Lewandowski. En fin de contrat dans un an avec le Bayern Munich, l’international polonais aurait des envies d’ailleurs. Cependant, le club bavarois n’est toujours pas disposé à le laisser partir. « S'il va rester cet été ? Oui, il se trouve sous contrat jusqu'en 2023 », a lâché Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, à Sky Allemagne . Alors pour anticiper ce nouvel échec, le FC Barcelone penserait à Gabriel Jesus. Malgré son quadruplé inscrit contre Watford le week-end dernier, le Brésilien est loin d’être indiscutable à Manchester City. Et l’idée de rejoindre l’Espagne semble l’intéresser…

«Nous verrons ce qui se passe en ce qui concerne le renouvellement ou la clôture d'un cycle»