Mercato - Barcelone : La presse espagnole en remet une couche sur Lewandowski !

Publié le 25 avril 2022 à 13h00 par La rédaction

Alors que l’ouverture du mercato estival approche, le FC Barcelone semble toujours autant déterminé à recruter Robert Lewandowski pour renforcer son secteur offensif.

Eliminé en demi-finale de Ligue Europa, quasi-éliminé de la course à la Liga, le FC Barcelone connait une fin de saison quelque peu délicate. Désireux de vouloir renforcer l’effectif barcelonais, le président blaugrana Joan Laporta travaille déjà en coulisses sur la prochaine saison et le prochain mercato. Et alors que le club catalan a été annoncé avec insistance sur les traces de Robert Lewandowski ces dernières semaines, la piste semble toujours aussi chaude pour le Barça.

Barcelone ne lâche rien pour Lewandowski