Mercato - PSG : Le choix est fait entre Zinedine Zidane et Antonio Conte ?

25 avril 2022

Le départ de Mauricio Pochettino ne faisant plus l’ombre d’un doute en fin de saison au PSG, le Qatar a deux options chaude à l’étude : Zinedine Zidane et Antonio Conte. Et malgré la préférence qui se dirige vers l’entraîneur français, c’est finalement le manager italien de Tottenham qui semble pour l’instant le plus proche du PSG…

Samedi soir, après le match nul contre le RC Lens (1-1) qui a officialisé le titre en Ligue 1 pour le PSG, Leonardo s’est montré très évasif en zone mixte sur l’avenir de Mauricio Pochettino : « On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », a indiqué le directeur sportif du PSG. Et pour cause, il semble que la messe doit dite pour le futur de Mauricio Pochettino, qui s’apprête prendre la porte. L’Equipe et Le Parisien sont unanimes sur le fait que le Qatar a déjà acté en interne le limogeage du technicien argentin et son staff en fin de saison, ce qui coûtera au total 15M€ au PSG étant donné qu’il leur restait encore une année de contrat. Mais la principal interrogation concerne désormais l’avenir : qui viendra succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG la saison prochaine ?

Zidane était la priorité devant Conte, mais…

Ces dernières semaines, deux pistes semblaient nettement se dégager dans l’esprit des décideurs du PSG : Zinedine Zidane, qui est libre depuis son départ en Real Madrid à l’été 2021, et Antonio Conte qui œuvre actuellement à Tottenham. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zidane fait office de priorité depuis un moment dans l’esprit des hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Mais il semblerait que l’équipe de France passe en priorité dans l’esprit du technicien français, et le club parisien a fini par perdre patience… The Times a lâché une petite bombe à ce sujet ce lundi matin en indiquant qu’Antonio Conte pourrait donc être l’option privilégiée par le PSG même s’il faisait office de plan B derrière Zinedine Zidane. Mais comme les négociations n’avancent pas avec l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, le Qatar semble déterminé à avancer sur la piste Conte qui, de son côté, serait fortement attiré par la perspective d’un challenge sur le banc du PSG.