Mercato - PSG : Le PSG prêt à dépouiller un club de Premier League ?

Publié le 26 avril 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG pourrait totalement se restructurer. Et c’est du côté de Tottenham que le club de la capitale pourrait aller chercher ses prochains hommes forts.

Suite au fiasco face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG pourrait bien repartir sur de nouvelles bases. Cet été, une énorme révolution pourrait alors se dérouler au sein du club de la capitale et à tous les étages, cela pourrait bouger, que ce soit dans l’effectif, sur le banc de touche ou même dans l’organigramme. Des changements qu’il faudrait alors pallier et c’est en Premier League que la solution pourrait être trouvée.

Conte-Paratici, de Tottenham au PSG ?

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Alors que Mauricio Pochettino et Leonardo ne devraient plus être là dans quelques semaines, il va falloir les remplacer. Et c’est à Tottenham que les futurs hommes forts du PSG pourraient se trouver. Ainsi, en tant qu’entraîneur, l’option Antonio Conte ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour ce qui est du successeur de Leonardo, le nom de Fabio Paratici revient encore sur la table. Alors que les deux sont actuellement en poste à Tottenham, c’est donc au PSG qu’on pourrait prochainement les voir.