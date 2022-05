Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prend un énorme risque avec les pépites du PSG !

Publié le 2 mai 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs saisons que le PSG subit l’exode de ses plus grands talents. Depuis son retour dans la capitale, Leonardo a tenté tant bien que mal d’empêcher cela. Mais ces départs continuent et cela pourrait encore être le cas cet été alors que Mauricio Pochettino n’aide clairement pas dans ce feuilleton.

Si le PSG essaye actuellement de retenir Kylian Mbappé, Leonardo doit aussi en faire de même avec les grands talents du club de la capitale. En effet, pour l’avenir, les Parisiens peuvent compter sur plusieurs pépites, mais encore faut-il les conserver. Et cette fin de saison était l’occasion parfaite pour les lancer dans le grand bain. « Ça va être l'opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain pour le futur, leur futur et celui du club. Ça va donner l'opportunité de jouer en L1 », avait d’ailleurs assuré Mauricio Pochettino. Problème, bien que le titre de champion de France soit en poche pour le PSG, cela n’a rien changé pour Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Ismaël Gharbi. Leur temps de jeu reste encore et toujours très faible. Pochettino s’est d’ailleurs justifié après la dernière rencontre face à Strasbourg, expliquant : « Je crois que c'est très important de respecter l'adversaire et les autres équipes. Quand on joue contre une équipe comme aujourd'hui, Strasbourg, qui joue pour une place européenne, c'est important d'être professionnel et d'essayer de mettre la meilleure équipe ».

Quelle gestion des jeunes du PSG ?