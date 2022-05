Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros danger pour l’avenir de ce crack de Pochettino ?

Publié le 2 mai 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

A seulement 16 ans, El Chadaille Bitshiabu est l’un des grands espoirs du PSG. Toutefois, la menace planerait pour l’avenir du prometteur défenseur central.

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en Europe. Au sein de ses équipes de jeunes, le club de la capitale regorge de pépites. Mais encore faut-il les conserver pour qu’elles explosent au plus haut niveau. Tel est le mal qui ronge le PSG depuis plusieurs années maintenant. Nombreux ont été les jeunes joueurs à partir exploser ailleurs et cet exode pourrait ne pas être terminée. Alors que la gestion de Mauricio Pochettino laisse à désirer, cela susciterait certaines interrogations chez certains.

El Chadaille Bitshiabu s’interroge…