Mercato - PSG : Une réunion au sommet avec le successeur de Pochettino ?

Publié le 2 mai 2022 à 9h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas du tout rempli ses objectifs en Ligue des Champions avec le PSG, Mauricio Pochettino devrait être évincé avant le début de la saison prochaine. Pour remplacer le technicien argentin, la direction parisienne aurait identifié un tout nouveau profil : Joachim Löw. Et alors que le PSG pourrait organiser une réunion avec le coach allemand, ce dernier pourrait très vite débarquer à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino est sur la sellette depuis de longues semaines. En effet, selon nos informations, le départ du coach argentin n'est plus un sujet tabou au PSG depuis le mois de novembre. Et l'élimination précoce parisienne en Ligue des Champions n'a pas du tout arrangé son cas. Alors que Mauricio Pochettino serait condamné à quitter le PSG avant le début de la saison prochaine, les hautes sphères rouge et bleu auraient coché un nouveau nom pour le remplacer. D'après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, divulguées sur le site Wettfreunde ce dimanche, le PSG penserait désormais à Joachim Löw pour l'après-Pochettino. Et l'arrivée de l'Allemand pourrait très vite se concrétiser si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo lancent les grandes manoeuvres sur ce dossier.

Tout peut aller très vite pour Joachim Löw