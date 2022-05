Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La position du Bayern sur Lewandowski se confirme !

Publié le 3 mai 2022 à 23h40 par La rédaction

Uli Hoeness s’est exprimé sur le dossier Lewandowski. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à BR24 Sport , Uli Hoeness, le vice-président du Bayern Munich, s’est exprimé sur la situation de Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat cet été et qui serait sur le point de demander son transfert au FC Barcelone, selon plusieurs médias catalans et allemands : « Je m'attends à 100 % à ce que Robert Lewandowski joue pour le FC Bayern l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il a un contrat, c'est très simple ».

Le Bayern est solide

Comment décrypter les mots du dirigeant bavarois ? Il confirme que, bien loin du contexte dépeint dans l’entourage du FC Barcelone par les médias catalans, annonçant un transfert quasi inéluctable du fait de la volonté affichée de Lewandowski de rejoindre le club blaugrana, la réalité reste que le buteur polonais est sous contrat avec le Bayern et que le club bavarois, qui sait qu’il ne trouvera pas sur le marché un buteur d’un tel calibre, refuse de le laisser filer, quitte à ce qu’il parte libre à l’été 2023. Et le Bayern est suffisamment solide sur ses appuis pour résister à la pression du Barça.