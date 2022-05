Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle pour le Barça avec Lewandowski !

Publié le 3 mai 2022 à 21h40 par La rédaction

Un nouvel obstacle de taille vient de surgir dans le dossier Robert Lewandowski. Explication.

Depuis plusieurs semaines déjà, le FC Barcelone travaille activement sur la piste Robert Lewandowski, qui aimerait y signer alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec Bayern. Pour autant, l’affaire est loin d’être pliée car le Bayern, qui n’a pas l’intention de lâcher le buteur polonais, conscient qu’il n’aurait aucun attaquant de ce calibre à portée sur le mercato, n’acceptera jamais un prix à la baisse. Or le Barça, qui reste fragile financièrement, et qui doit déjà faire un gros effort pour approcher le salaire de Lewandowski au Bayern, n’a budgété qu’un transfert entre 30 et 35 millions d’euros selon les médias catalans.

Si Depay refuse de partir…