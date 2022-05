Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour les pépites du PSG, mais...

Publié le 3 mai 2022 à 21h10 par La rédaction

Désireux de s’assurer un futur radieux, le PSG essaye de faire signer ou prolonger certains de ses jeunes joueurs. Mais cela n'est pas simple avec certains.

Le Paris Saint-Germain n’a pas laissé beaucoup de place à ses jeunes joueurs cette saison. En effet, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Xavi Simons et Eric Junior Dina Ebimbe n’ont pas dépassé les 14 apparitions, et le club de la capitale pourrait avoir du mal à les conserver. En effet, si les deux premiers sont respectivement lié au PSG jusqu’en juin 2024 et 2025, les contrats des trois autres prendront fin cet été, ou en 2023. Alors que plusieurs clubs s’intéressent à la situation des Titis , le champion de France serait prêt à les prolonger.

Le PSG veut prolonger certains jeunes