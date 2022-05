Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un coup magistral pour cet été !

Publié le 4 mai 2022 à 8h30 par Bernard Colas

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone a bien l’intention de se montrer actif durant le mercato estival et souhaite tout particulièrement recruter une pointure en attaque.

Cet hiver, peu après la nomination de Xavi sur le banc de touche, Joan Laporta a fait le maximum pour offrir quelques renforts de taille au nouvel entraîneur, et le président du FC Barcelone s’est illustré avec quatre nouveaux joueurs qui ont permis au club culé de se relancer, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, le Barça compte poursuivre son renouvellement d’effectif durant le mercato estival, et Xavi souhaite injecter du sang neuf à tous les postes, mais plus particulièrement en attaque.

Le Barça a les idées claires pour cet été