Mercato - Barcelone : L'aveu de Gérard Piqué sur un départ à la retraite !

Publié le 7 mai 2022 à 7h00 par La rédaction

Si les rumeurs concernant une possible retraite de Gérard Piqué se font de plus en plus présentes, le défenseur espagnol du FC Barcelone a précisé qu’il ne pensait pas encore à tirer sa révérence.

De nouveau blessé, Gérard Piqué n’est pas assuré de revenir avant la fin de saison avec le FC Barcelone. A 35 ans, l’ancien international espagnol est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Même si sa saison a globalement été bonne, Piqué a déjà laissé planer le doute plus d’une fois sur son avenir. Alors le défenseur du FC Barcelone a tenu à rassurer tout le monde, il n’en a pas encore fini avec le football.

«Le jour où je ne serai plus motivé, je prendrai ma retraite»