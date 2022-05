Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma… Le Qatar a tranché !

Publié le 7 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont mis la pression sur le PSG quant à la gestion des gardiens, le départ de l’un des deux a été décidé par les hautes instances depuis Doha.

Le 20 avril dernier sur Canal + , Keylor Navas avait posé un ultimatum au PSG au sujet de l’alternance des gardiens : « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ». Quelques jours plus tard, son concurrent Gianluigi Donnarumma en remettait une couche : « J'ai une excellente relation avec Navas mais, comme il l'a également dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition. Les choses doivent absolument changer ». Et le message semble bien passé au PSG.

Navas poussé vers la sortie

Comme l’a annoncé Le Parisien vendredi dans ses colonnes, Keylor Navas fait partie de la liste des cinq indésirables du PSG au même titre que Mauro Icardi, Angel Di Maria, Layvin Kurzawa et Colin Dagba, et l’ensemble de ces joueurs ont été jugés hors-projet et son priés de se trouver un autre club cet été. Voilà qui va dégager la voie pour Gianluigi Donnarumma.