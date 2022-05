Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de bluff du clan Mbappé ?

Publié le 6 mai 2022 à 23h15 par La rédaction

La nature du démenti apporté par le clan Mbappe suite à la révélation d’un accord avec le PSG ne laisse aucun doute sur la véracité de son propos. Explication.

Suite aux éléments sortis en France sur un accord de principe entre le PSG et Kylian Mbappe pour une prolongation, la mère et conseillère du joueur Fayza Lamari a publié un tweet en forme de démenti : « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties ». Dans la foulée, elle a répondu aux sollicitations de MARCA et assuré que le joueur « était plutôt sur un départ » selon le clan Mbappe. Ou que « l’option numéro un reste le Real Madrid ».

Sinon, son entourage en serait resté au démenti

Quelle qu’ait été sa formulation précise, un élément interpelle : pourquoi l’entourage de Kylian Mbappe a tenu ces propos au média espagnol au lieu de simplement démentir un accord avec le PSG ? Très clairement, il s’agissait pour le clan Mbappe de rassurer le Real Madrid au plus vite, afin de ne pas perturber le processus de discussion engagé. Si la mère et conseillère de Mbappe est aussi soucieuse de ne pas heurter Madrid, c’est bien parce que le club merengue constitue aujourd’hui l’option privilégiée.