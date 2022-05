Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts travaillent sur deux coups à 0€ !

Publié le 7 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que le mercato estival approche à grands pas, la direction de l’ASSE garderait un oeil avisé sur Xeka et Jonas Martin, tous deux sous contrats au LOSC et au Stade Rennais jusqu’a la fin de la saison.

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin scruterait d’ores et déjà le marché estival afin de renforcer l’effectif stéphanois de Pascal Dupraz qui pour sa part, ne devrait pas être présent la saison prochaine en l’état, en raison de sa situation contractuelle. Et pour ce faire, le dirigeant des Verts aurait arrêté son choix sur deux pistes en particulier.

L’ASSE se pencherait sur les dossiers Xeka et Martin !