Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 13 mai 2022 à 7h15 par La rédaction

Alors que le PSG rêverait toujours d’attirer Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid et Liverpool n’auraient pas encore renoncé à cette idée.

L’année 2022 est pour le moment très bonne pour Aurélien Tchouaméni. Double buteur la semaine dernière contre le LOSC, le milieu de terrain de l’AS Monaco a confirmé sa très grande forme. Et son été risque de ne pas être de tout repos puisque son nom circule partout en Europe. A l'instant T, trois candidats semblent se détacher : le PSG, Liverpool et le Real Madrid.

Le Real Madrid et Liverpool toujours dans le coup