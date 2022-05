Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporte prépare une énorme opération en Italie !

Publié le 16 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif lors du mercato estival, le FC Barcelone pourrait aller piocher à Naples, et cible Kalidou Koulibaly ainsi que Fabian Ruiz. Reste maintenant à trouver un accord...

Alors que le FC Barcelone a traversé une saison très compliquée, le mercato estival devrait être le prolongement d’un gros chantier entamé cet hiver. En effet, Xavi souhaite avoir à sa disposition une équipe compétitive à tous les niveaux, et Joan Laporta se montre déjà très actif afin de pouvoir lui offrir. De nombreux joueurs sont ciblés dans tous les secteurs, et le Barça, qui cherche de gros renforts malgré ses finances réduites, pourrait avoir trouvé la perle rare en Italie.

Barcelone cible Koulibaly et Fabian Ruiz