Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern a déjà tout prévu pour remplacer Lewandowski !

Publié le 16 mai 2022 à 0h00 par La rédaction

Alors que Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich dans les prochaines semaines, les Bavarois ont déjà des idées en tête pour sa succession.

La valse des attaquants a enfin débuté. En effet, alors qu’Erling Haaland rejoindra Manchester City le 1er juillet prochain, les autres géants européens se hâtent afin d’obtenir leur nouvelle star le plus rapidement possible, et tout devrait prochainement se décanter. Indéboulonnable au Bayern Munich, Robert Lewandowski n’est pas épargné. Le contrat de l’international polonais arrivera à son terme en juin 2023, et ce dernier ne souhaite pas prolonger son aventure en Bavière. Une situation qui ne laisse pas le FC Barcelone, à la recherche d’un buteur de classe mondiale, indifférent. Joan Laporta pourrait passer à l’offensive dans les prochaines semaines pour déloger le natif de Varsovie, bien que le champion d’Allemagne ne semble pas vouloir le laisser partir. Toutefois, en cas de départ, sa succession serait déjà assurée.

Le Bayern a des alternatives à Lewandowski