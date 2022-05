Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle grande avancée annoncée pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Alors que le dénouement approche pour l’avenir de Kylian Mbappé, cela pourrait un peu plus se décanter ce mardi pour le joueur du PSG. Explications.

Cela fait maintenant plusieurs que l’on se demande où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Et le verdict est imminent pour le joueur du PSG, en fin de contrat dans la capitale. En effet ce dimanche, à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, Mbappé a lâché : « On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment ». Reste à savoir vers qui se tournera Kylian Mbappé. On pourrait en savoir plus d’ici peu.

Réunion au sommet ?

Comme expliqué par Fabrizio Romano, cela devrait encore avancer ce mardi pour l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, l’entourage du joueur du PSG ainsi que ses avocats auraient des contacts importants de prévus ce mardi avec le Real Madrid. Cela devrait alors marquer une étape importante dans ce feuilleton en attendant l’annonce officielle de Mbappé qui devrait intervenir d’ici peu. A suivre...