Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché une grande réponse à Jürgen Klopp !

Publié le 16 mai 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, il est avant tout question d’une prolongation au PSG ou d’un départ au Real Madrid. Toutefois, dans cette équation, on aurait également retrouver Liverpool. Mais concernant un départ chez les Reds, Mbappé aurait été très clair.

Le feuilleton Kylian Mbappé entre dans sa phase finale. En effet, après de longs mois d’attente, l’annonce du joueur du PSG concernant son avenir est imminente. Après avoir pris le temps d’étudier toutes les options qui s’offraient à lui, Mbappé a enfin fait un choix. « On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment. (…) J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », a annoncé Kylian Mbappé ce dimanche à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP durant laquelle il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. On attend donc désormais le choix définitif du joueur du PSG. Va-t-il accepter l’offre colossale du Qatar pour prolonger avec le club de la capitale ? Rejoindra-t-il enfin le Real Madrid après avoir refusé à deux reprises les avances des Merengue ? Telles seraient donc les deux options qui s’offriraient aujourd’hui à Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. Mais il y a quelques jours encore, il y avait une troisième option : Liverpool.

Liverpool ? C’est non !