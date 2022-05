Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a encore une idée pour conserver Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Bien que le Real Madrid soit idéalement placé pour obtenir la signature de Kylian Mbappé, le PSG n'a absolument pas renoncé à l'idée de le prolonger et a même certains arguments sportifs en sa faveur.

« C’est presque fait ». Kylian Mbappé ne s'en cache plus, son avenir est quasiment acté et l'annonce est désormais imminente. alors que son contrat s'achève le 30 juin avec le PSG, l'international français devrait officialiser sa décision avant le prochain rassemblement de l'équipe de France le 28 mai prochain. Reste désormais à savoir s'il décidera de prolonger au PSG ou de signer au Real Madrid. Mais alors que la tendance est à un départ vers l'Espagne, le club parisien ne perd pas espoir et a même des arguments sportifs à faire valoir.

Les arguments sportifs pour convaincre Mbappé