Mercato - PSG : Une grosse opération prend forme à Paris !

Publié le 18 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Bien décidé à rapatrier Moise Kean cet été, Leonardo songerait sérieusement à inclure Leandro Paredes dans l'opération compte tenu du fait que la Juventus apprécie son profil.

Cet été, ça devrait sérieusement bouger au PSG. Et pour cause, plusieurs départs sont attendus dans l'optique de réaliser une large revue d'effectif. Dans cette optique, Angel Di Maria sera probablement le premier à partir puisque son contrat s'achève le 30 juin et que le club de la capitale ne semble pas très chaud à l'idée de le prolonger. Le Fideo pourrait ainsi rebondir du côté de la Juventus où son nom circule avec insistance. Mais ce n'est pas la seule opération qui pourrait se boucler avec la Vieille Dame.

L'échange Paredes-Kean se confirme