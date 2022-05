Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gardien de Sampaoli va partir !

Publié le 18 mai 2022 à 19h10 par Arthur Montagne

Barré par la concurrence dans les buts de l'OM, Simon Ngapandouetnbu (19 ans) pourrait filer en prêt vers la Ligue 2 la saison prochaine afin d'obtenir du temps de jeu.

La gestion des gardiens de buts de l'OM n'a pas manqué d'être commentée cette saison. Et pour cause, Jorge Sampaoli avait choisi de faire confiance à Pau Lopez, prêté par l'AS Roma, en reléguant Steve Mandanda sur le banc. Malgré tout, comme révélé par le10sport.com, le portier français a repris le dessus en cette fin de saison puisqu'il a de nouveau la confiance de son entraîneur. La saison prochaine devrait également être marquée par le concurrence entre les deux gardiens puisque l'option d'achat de Pau Lopez sera levée. Cela laisse donc peu de place à Simon Ngapandouetnbu.

Simon Ngapandouetnbu vers la L2 ?

Troisième gardien de l'OM, Simon Ngapandouetnbu (19 ans) voit donc l'horizon être bouché à Marseille puisque la place dans les buts se jouera à nouveau entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Par conséquent, selon les informations de L'EQUIPE , le portier formé à l'OM pourrait opter pour un prêt afin d'accumuler du temps de jeu et de l'expérience. Dans cette optique, plusieurs clubs de Ligue 2 seraient intéressés par son profil.