Mercato - PSG : Le Real Madrid pas au courant du choix de Kylian Mbappé ?

Publié le 19 mai 2022 à 23h20 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que ni le PSG ni le Real ne sont au courant du choix de Kylian Mbappe. Analyse.

Selon certaines informations sorties en Espagne ces dernières heures, ni Nasser Al-Khelaïfi ni Florentino Pérez ne connaîtraient en l’état le choix de Kylian Mbappe, qui s’en serait uniquement ouvert à son entourage proche. Que faut-il en penser ?

La sérénité du Real

Que ces informations soient exactes ou pas, il est à noter l’absolu sérénité et discrétion dont a fait preuve la direction du Real, qui à aucun moment n’a réagi ni ne s’est exprimé devant les déclarations de l’attaquant parisien sur la possibilité d’une prolongation à Paris ni sur l’ouverture de négociations à cet effet. Deux hypothèses sont alors possibles : soit le président Florentino Pérez a des nerfs en acier et une expérience en titane, soit il disposait tout de même d’éléments très concrets et très rassurants quant au choix futur de Kylian Mbappe. Ou peut-être les deux…