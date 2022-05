Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet entraîneur de Ligue 1 qui ironise sur un départ de Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 19h15 par La rédaction

Avec un contrat arrivant à son terme au PSG, Kylian Mbappé va annoncer son choix dans les jours à venir. Un feuilleton qui fait réagir tout le monde et ce jeudi, c'est Philippe Clément, entraîneur de l'AS Monaco, qui a évoqué le cas Mbappé.

C’est le feuilleton de ce mercato. Kylian Mbappé signera-t-il au Real Madrid ou prolongera-t-il son contrat avec le PSG ? La réponse se fait attendre, ce qui déchaîne les foules et l’opinion publique. Le natif de Bondy, libre de tout contrat en juin prochain, devrait éclaircir sa situation très prochainement. Ce choix déterminant pour l’avenir de Mbappé et de la Ligue 1 fait réagir le monde du football, notamment l’entraîneur de l'AS Monaco, Philipe Clément, qui s’est attardé sur la question.

« C’est mieux s'il part et va en Espagne »