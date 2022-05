Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta avait une idée derrière la tête avec Mbappé…

Publié le 19 mai 2022 à 22h50 par La rédaction

Le président du Barça s’est exprimé sur l’opération Mbappe en début de semaine. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Catalunya Radio en début de semaine, le président du FC Barcelone Joan Laporta a lâché ses vérités sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et à en croire ses propos, l’attaquant du PSG aurait eu des prétentions salariales démesurées, ce qui aurait rapidement refroidi les ardeurs du Barça : « Mbappé ? Les demandes étaient folles. On ne pensera jamais à payer un joueur qui demande 50M€ nets ».

Nouvelle illustration

Une nouvelle fois, le président Laporta démontre qu’il est prêt à s’arranger un peu avec la vérité pour maintenir l’illusion que le FC Barcelone appartient encore à la catégorie des top clubs européens, alors que sa capacité financière actuelle ne cadre plus avec ce standing. Aussi, le président catalan en est à critiquer ouvertement Mbappe pour ses prétentions salariales, quitte à se couper toute possibilité de le signer à l’avenir, pour justifier le fait que le FC Barcelone ne soit pas entré dans la course, là où la vraie raison est qu’il n’en avait tout simplement pas les moyens, et de très loin.