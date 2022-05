Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo répond au coup de pression de Jorge Sampaoli !

Publié le 21 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a mis une énorme pression sur sa direction pour son avenir. Une sortie que Daniel Riolo comprend parfaitement.

Alors que l'avenir de Jorge Sampaoli continue à être incertain à l'OM, le technicien argentin a jeté un nouveau froid en conférence de presse. « La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là. Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club. Si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'est pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter dans cette compétition », assurait-il. Jorge Sampaoli est donc très ambitieux et espère un mercato d'envergure en cas de qualification en Ligue des champions. Invité à commenter cette sortie, Daniel Riolo partage l'avis de Jorge Sampaoli.

Riolo défend encore Sampaoli

« La Ligue des champions, comme pour tous les autres clubs français, l'objectif c'est d'être troisième de ta poule. Le reste ne peut être que du bonus, comme Lille cette année, qui est tombé dans un groupe abordable, ce qui est très rare, et ils en ont profité. Tu fais 3e, t'es reversé en Europa League, compétition à la hauteur de nos clubs. Et encore, façon de parler parce qu'on n'y fait rien au final. Si on va dans ce sens, et qu'en février-mars tu te demandes si tu n'as pas un effectif cassé en deux physiquement, je peux comprendre l'exigence de Sampaoli. Cette saison il fait une saison riche, pleine en émotions, il n'y en a pas beaucoup qui étaient sur deux tableaux jusqu'au mois de mai. C'est positif, il veut progresser, c'est normal de vouloir progresser. Après est-ce que McCourt va vouloir ? Il faut remettre la main au pot et pas juste prendre les sous de la Ligue des champions. Ça peut être une stratégie. Mais on peut comprendre un entraîneur qui ne veut pas faire de la figuration », assure le journaliste de RMC dans une interview accordée au Phocéen .