Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie forte sur le premier transfert de l'été à Marseille !

Publié le 21 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Prêté à Strasbourg l'été dernier, Lucas Perrin a été définitivement transféré en Alsace et quitte donc l'OM. Marc Keller justifie son choix.

C'est la première transaction officielle de l'été pour l'Olympique de Marseille. En effet, Strasbourg a officialisé le transfert définitif de Lucas Perrin qui était prêté par le club phocéen depuis l'été dernier. Les Alsaciens ont ainsi levé l'option d'achat du défenseur central pour environ 1,5M€ afin que Lucas Perrin s'engage jusqu'en 2025. Marc Keller, le président du RC Strasbourg, justifie ce choix.

Keller justifie le transfert de Perrin

« Lucas Perrin aurait-il évolué dans les mêmes conditions à l’OM, qu’à Strasbourg cette saison ? C’est plus facile d’avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu’à l’OM. (...) Ces joueurs peuvent jouer chez nous, mais auraient eu plus de mal à s’épanouir dans des clubs comme l’OM et Rennes, aux objectifs de début de saison plus ambitieux. Il y a moins de pression dans des clubs comme Strasbourg, Nantes ou Montpellier que dans les plus gros budgets de Ligue 1 », assure-t-il au Quotidien du Sport .