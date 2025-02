Mbappé - Qatar : Gros clash diplomatique annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, le Qatar affiche une position offensive. Ce fût le cas au moment du feuilleton Kylian Mbappé l'année dernière, c'est aussi le cas aujourd'hui. Après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, ses soutiens ont brandi la menace d'un désinvestissement en France. Un départ du Qatar pourrait plonger les deux pays dans une grave crise diplomatique.

Le Qatar ne se laisse plus marcher sur les pieds. La proximité avec Nicolas Sarkozy n’empêche pas l’émirat de brandir le menace de retirer tous ses investissements en France, notamment au PSG, après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l’affaire Lagardère. Pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport, son attitude s’inscrit dans la continuité de son comportement observé lors du feuilleton Kylian Mbappé en 2024.

Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

➡️ https://t.co/DqzvpbIo23 pic.twitter.com/K8CNu4S0SK — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

« Il est dans un rapport de force »

« On constate depuis environ un an que, là où le Qatar était avant dans la négociation et dans l’entente quitte à surpayer ou à ne pas valoriser ses intérêts jusqu’au bout, il est désormais dans un rapport de force. On l’a vu avec Kylian Mbappé, on l’a vu avec les autres procédures qui touchent Nasser Al-Khelaïfi. On l’a vu sur le fait que beIN Sports n’est pas revenu au chevet du foot français comme il l’avait fait à l’époque du président Sarkozy » a confié Guégan.

Une relation fragile

Un départ du Qatar pourrait provoquer de vives tensions avec la France. Raison pour laquelle cette menace ne doit pas être prise à la légère. « On a vu que malgré le réchauffement et le rapprochement des relations entre Emmanuel Macron et l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, la situation dans le Golfe et la position de la France permettent d’être plus intransigeant et d’avoir une communication plus agressive ou du moins plus marquée. C’est aussi là que le contexte international joue aussi. Quand le camp de Nasser Al-Khelaïfi joue cette carte, évidemment qu’il n’engage pas à lui seul le Qatar puisqu’une seule personne peut le faire: l’Emir. Et il ne le fera pas même s’il y a une extraordinaire proximité entre lui et Nasser Al-Khelaïfi » a déclaré Guégan au cours d’un entretien à RMC Sport.