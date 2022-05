Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi dévoile son plan d'action pour le recrutement !

Publié le 21 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, Xavi compte frapper très fort sur le marché. Mais pour pouvoir renforcer son effectif, le coach du Barça devra faire un grand ménage au préalable. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi a fait un point complet sur le recrutement estival du FC Barcelone.

A peine arrivé, Xavi a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le coach du FC Barcelone s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Et malgré les grosses difficultés financières catalanes, Xavi compterait redoubler d'effort lors du prochain mercato estival. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, l'ex-technicien d'Al-Sadd s'est livré totalement le recrutement estival du FC Barcelone.

«Nous avons besoin de joueurs qui sont fiables dans le jeu de position»

« Quelles sont vos nouvelles sur les leviers économiques ? Le président me donne confiance dans le fait que nous serons capables de nous renforcer. Mais nous avons fait une planification sportive. Je ne veux pas trop parler d'argent, parce que je risque d'être critiqué à cause de ça. Ce n'est pas à moi de parler d'argent, parlons plutôt de football. (Xavi va-t-il prendre des vacances et éteindre son téléphone portable ?) Je suis positif et reconnaissant. Parfois, c'est stressant et frustrant. Je suis dans le meilleur club du monde, j'adore ça et je ne vais pas arrêter de travailler. Signer celui-ci, signer un autre. Préparer des sessions de formation. Et nous avons du travail à faire. Si les joueurs doivent être propres dans leur jeu ? Ceux qui arrivent doivent l'être, mais ceux qui sont là maintenant doivent l'être aussi. Il nous a manqué la capacité de faire plus de passes. Nous avons besoin de joueurs qui sont fiables dans le jeu de position. C'est ce que j'appelle la propreté », a détaillé Xavi, avant de se prononcer sur les départs.

«Je me sens mal de leur dire qu'ils ne continueront pas dans l'équipe»

Conscient de la situation financière du FC Barcelone, Xavi a prévu de dégraisser son effectif cet été pour débloquer des fonds supplémentaires. En conférence de presse, le technicien du Barça a lâché ses vérités sur ce chantier. « Allez-vous attendre le mois de juin pour informer les joueurs de leur avenir ? Quatre ou cinq joueurs savent déjà ce que je pense. C'est un bon moment pour prendre des décisions. Je me sens mal de leur dire qu'ils ne continueront pas dans l'équipe mais je dois les informer. Quelle a été la réaction des joueurs sur le départ ? Elle a été très bonne. Certains d'entre eux m'ont surpris et j'ai été ému parce qu'ils m'ont remercié. Je dois prendre des décisions et je dois être clair. Je ne veux pas gâcher la carrière sportive de qui que ce soit, je veux juste leur dire clairement qu'il leur sera difficile de jouer ici. C'est la réalité. C'est parfois difficile, mais je dois être clair » , a confié Xavi, le coach du Barça.