Mercato - Inter Milan : Inzaghi évoque un dossier chaud !

Foot - Mercato

Avec un contrat arrivant à terme en juin prochain, Ivan Perisić semblait décidé à ne pas prolonger à l’inter Milan et était annoncé comme très proche de la Juventus et de Chelsea, mais la donne semble avoir changé.

En fin de contrat avec l’Inter Milan, l’ailier Croate, Ivan Perisić, semblait décidé à découvrir de nouveaux horizons. Ainsi, son nom était associé à la Juventus de Turin, Tottenham ou encore à Chelsea ces derniers temps. Cependant, les Nerazzurri n’auraient pas abdiqué et seraient déterminés à faire prolonger leur joueur. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano , l’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, aurait déclaré « Je veux qu'Ivan Perisić reste ici. Il y aura une nouvelle réunion avec ses agents et j'espère qu'un accord sera bientôt trouvé ». La réunion en question aura lieu d’ici 3 semaines, en attendant, Perisić n’a pas encore pris de décision. Affaire à suivre.

Inter manager Inzaghi: “I want Ivan Perisić to stay here. There will be a new meeting with his agents and I hope an agreement will be reached soon”. 🇭🇷 #transfersMeeting will take place next week. Perisić has been approached by 3 clubs including Tottenham but no decision yet.