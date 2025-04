OM : Un malaise annoncé en direct !

La rédaction

Après un départ prometteur, Jonathan Rowe a traversé une longue période de disette avec l’OM. De nouveau buteur ce week-end face à Montpellier, l’Anglais a profité de la zone mixte pour évoquer son mal-être cette saison. Entre frustration, mise à l’écart et envie de bien faire, Rowe s’est livré avec sincérité.

Il avait fait vibrer l’ensemble des supporters de l’OM après son but exceptionnel face à Lyon, Jonathan Rowe est depuis beaucoup plus discret. Muet depuis octobre 2024 et son but face à Angers (1-1), Jonathan Rowe a retrouvé le chemin des filets ce samedi dans la large victoire de l’OM contre Montpellier.

«Cette saison a été compliquée»

Une véritable délivrance pour l’ailier de l’OM, qui a vécu une période compliquée, comme il l’explique en zone mixte :

«Cela a été difficile pour moi honnêtement. Je pense que cette saison a été compliquée. C’était un changement. Venir de Norwich, où j’étais un joueur important dans l’équipe, et arriver ici avec une grande détermination et une grosse envie de performer.»

«Ça m’a un peu touché»

L’attaquant anglais de l’OM explique également avoir été touché par sa mise à l’écart par Roberto De Zerbi :

«J’ai été laissé sur le banc beaucoup de fois cette saison. Ça m’a un peu touché, tout le monde l’a vu. Mais je suis resté positif. Je pense que c’est la chose la plus importante. Même si j’étais en retrait, j’ai dû donner la meilleure image de moi-même. On a un objectif collectif et je dois tout faire pour aider l’équipe à l’atteindre.»