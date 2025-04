PSG - Doué/Barcola : Il annonce le grand gagnant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'été dernier, Désiré Doué fait partie de cette nouvelle génération de joueurs français avec de grandes qualités sur le terrain. Parfois critiqué après son début de saison timide au PSG, il affiche une grande forme en ce moment et sa cote de popularité ne cesse de grimper. En comparaison avec Bradley Barcola, c'est lui qui est en train de prendre l'avantage.

Recruté par le PSG l'été dernier pour 50M€, Désiré Doué a pris un peu de temps avant de passer la seconde. Mais le jeune Français enchaîne les performances de haut vol en ce moment, prenant un peu la vedette à Bradley Barcola parmi les jeunes joueurs de Luis Enrique.

Doué prend l'avantage sur Barcola

Mis en concurrence cette saison, Bradley Barcola et Désiré Doué présentent un profil similaire puisqu'ils ont respectivement 22 et 19 ans et réalisent une belle saison au PSG. En ce moment, il y en a qui suscite plus d'intérêt que l'autre. « Là il a quand même un sacré avantage (Doué, ndlr). Je trouve que sur cette fin de saison, c’est le joueur du PSG qui éclate tout ! Il fait taire les critiques qu’il y avait au début de saison ou sur son transfert » commente Damien Perquis dans l'After Foot samedi.

« C’est bien d’avoir cette concurrence »

Depuis quelques mois, le PSG affiche un niveau de jeu intéressant et peut rêver d'une victoire en Ligue des champions. Luis Enrique met le collectif à l'honneur grâce à un effectif assez jeune. « C’est bien d’avoir cette concurrence, ça permet aux joueurs d’être meilleurs, et je suis à la place de Luis Enrique, je suis très content » poursuit l'ancien joueur.