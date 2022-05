Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et Campos sont fixés pour cette demande colossale de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Kylian Mbappé aurait demandé à ses responsables de recruter Aurélien Tchouaméni. Mais le joueur de l'AS Monaco n'aurait pas l'intention de rejoindre le PSG durant l'intersaison.

Longtemps tiraillé entre un départ au Real Madrid et une prolongation au PSG, Kylian Mbappé a fait son choix. Le joueur s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club parisien, qui doit tenir ses promesses en bâtissant la meilleure équipe possible durant l'intersaison. Selon Foot Mercato , Mbappé serait très impliqué dans le recrutement de son équipe et aurait réclamé l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, son coéquipier en équipe de France.

Tchouaméni recale le PSG

Ce dimanche , RMC Sport confirme cette demande de Kylian Mbappé. Pressenti pour occuper le rôle de directeur sportif du PSG, Luis Campos aurait, récemment, discuté avec Aurélien Tchouaméni pour prendre la température. Nasser A-Khelaïfi aurait également tenté sa chance, mais le milieu de terrain de l'AS Monaco n'aurait pas l'intention de rejoindre Paris. Valorisé 80M€, Tchouaméni hésiterait entre le Real Madrid et Liverpool. Le joueur devrait annoncer son choix dans les prochains jours.