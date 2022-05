Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses de la prolongation de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

Avant la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz ce samedi soir, le PSG a annoncé une merveilleuse nouvelle aux supporters parisiens avec l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé. Et pour y parvenir, la direction du club de la capitale aurait reçu un petit coup de pouce d’Antero Henrique et de Luis Ferrer.

Ce samedi soir, le PSG a fait une annonce qui a eu un lourd effet sur le marché des transferts. En effet, avant la rencontre face au FC Metz (5-0), Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Pourtant, l’international tricolore était convoité par le Real Madrid et il y a quelques jours, tout prédisait qu’il allait signer chez les Merengue cet été. C’est une énorme surprise qui a attendu les supporters parisiens ce samedi, et la direction du PSG devrait une fière chandelle à son ancien directeur sportif.

Antero Henrique et Luis Ferrer ont eu une influence dans la prolongation de Mbappé

Selon les informations de RMC Sport , plusieurs acteurs auraient eu un rôle important dans la prolongation de Kylian Mbappé. Parmi les personnes ayant eu une influence dans le dénouement de ce feuilleton, on pourrait retrouver Antero Henrique et Luis Ferrer. Le premier, ancien directeur sportif du PSG, était en poste au moment de l’arrivée de Kylian Mbappé en 2017. Le deuxième était l’adjoint du Portugais et était en charge de convaincre l’international tricolore et son entourage de rejoindre le club de la capitale à l’époque. Cinq ans plus tard, les deux hommes auraient de nouveau eu une certaine importance dans le dossier Mbappé, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi et de la direction du PSG.