Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité pour Di Maria ?

Publié le 24 mai 2022 à 14h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria ne renouvellera pas avec le club de la capitale. L’Argentin aurait été proposé au FC Barcelone qui cherche activement un ailier pour renforcer son effectif. Mais les Barcelonais ne seraient forcément emballés…

L’aventure est terminée entre Angel Di Maria et le PSG ! L’Argentin jouait son dernier match face à Metz, samedi dernier. Le joueur, en fin de contrat dans l’Hexagone, ne prolongera pas et a déjà fait ses adieux au club parisien. El Fideo a reçu un hommage bien mérité après avoir disputé 295 matchs, marqué 93 buts et délivré 119 passes décisives avec l'équipe parisienne. Ces derniers temps, le nom de Di maria revenait avec insistance du côté de la Juventus. Cependant, un autre cador européen pourrait bien être en mesure d’accueillir Angel Di Maria.

Barcelone envisage de recruter Di Maria mais…

Selon Mundo Deportivo , les dirigeants Barcelonais envisageraient de recruter l’ailier argentin, notamment dans le cas où Ousmane Dembélé quitterait la Catalogne. Cependant, l’âge du joueur (34 ans) serait un vrai frein au transfert. En effet, les Catalans, ciblent beaucoup de joueurs en fin de carrière comme Lewandowski (34 ans) ou Marcos Alonso (31 ans), et ne veulent pas accueillir plusieurs joueurs de cette tranche d’âge. La priorité du Barça resterait Raphinha, l'ailier de Leeds. Affaire à suivre.