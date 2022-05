Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Thibaut Courtois lâche une grosse réponse à ses détracteurs !

Publié le 29 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Le Real Madrid est devenu champion d’Europe pour la 14ème fois de son histoire ce samedi dans un match extrêmement serré face à Liverpool (1-0). Décisif sur sa ligne, le portier madrilène Thibaut Courtois a permis à son équipe de maintenir le score en enchaînant les arrêts. Au micro de BT Sport, le gardien belge a tenu à faire passer un message...

L’histoire se répète ! Le Real Madrid est allé chercher un nouveau sacre en Ligue des Champions pour la 14ème fois de son histoire. Et si les Madrilènes ont pu savourer ce titre, c’est en grande partie grâce à Thibaut Courtois, impérial sur sa ligne. En effet, le gardien belge a écœuré l’attaque de Liverpool par plusieurs arrêts de grande classe. Une performance qui permet à Courtois de décrocher le premier titre majeur de sa carrière. Après le match, l'international belge s’est permis de répondre à ses détracteurs.

« J’avais besoin que mon nom soit respecté. »

Au micro de BT Sport , Thibault Courtois a ainsi tenu à faire taire les critiques le concernant : « Hier (vendredi), en conférence de presse, j'ai dit que lorsque Madrid jouait des finales, il les gagnait. J'étais cette fois du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, j'avais besoin de gagner une finale pour ma carrière, pour tous les efforts que j'ai faits, pour que mon nom soit respecté, car je ne pense pas être assez respecté, surtout en Angleterre. J'ai vu beaucoup de critiques, même après une grande saison. Je suis vraiment fier de l'équipe. Nous nous sommes accrochés et quand j'avais besoin d'être là, j'étais là pour l'équipe. Nous avons battu certains des meilleurs clubs du monde. City et Liverpool ont été incroyables cette saison. Ils se sont battus jusqu'au bout en Premier League, Liverpool a remporté deux Coupes et ils étaient vraiment forts. Nous avons joué un grand match aujourd'hui (samedi), nous avons eu une occasion et nous l'avons marquée ».