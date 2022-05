Real Madrid/Liverpool : La punchline de Carvajal à Salah avant la finale !

Foot - Real Madrid

Défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal s’est amusé des déclarations de Mohamed Salah concernant la revanche entre Liverpool et les Merengue en finale de Ligue des champions en lui glissant un petit tacle.

Samedi soir, au Stade de France, le Real Madrid se mesurera à Liverpool pour tenter de rafler une quatorzième Ligue des champions. Cette finale de C1 sera un remake de l’édition 2017/2018, moment où le Real Madrid avait pris le meilleur sur les Reds de Jürgen Klopp grâce notamment à un grand Gareth Bale (3-1). En raison d’une blessure contractée en plein match après un contact avec Sergio Ramos, Mohamed Salah était alors contraint de céder sa place. Dès la qualification pour la finale, Salah n’a pas caché préférer se mesurer au Real Madrid alors que Manchester City était à ce moment-là en ballotage favorable avant la 1/2 finale retour. Mohamed Salah ne cesse d’évoquer une revanche face au Real Madrid. Défenseur du club merengue, Dani Carvajal s’en est habilement pris à l’attaquant de Liverpool. « Espérons qu'une deuxième défaite en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid ne sera pas un fardeau pour Salah » . a confié Carvajal dans des propos relayés par ABC et BT Sport.

