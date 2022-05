Real Madrid : La sortie forte de Florentino Pérez sur Benzema et le Ballon d'Or !

Foot - Real Madrid

Auteur d'une saison XXL, Karim Benzema est l'un des grands artisans du nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Le buteur français est donc un candidat plus que sérieux pour le Ballon d'Or cette année. Interrogé sur le sujet après la victoire du Real Madrid face à Liverpool ce samedi soir, Florentino Pérez a milité pour que Karim Benzema remporte le Graal.

Etincelant depuis le début de la saison, Karim Benzema a mené le Real Madrid vers les sommets. En effet, grâce à son buteur français, le club emmené par Carlo Ancelotti a réussi à réaliser le doublé Liga - Ligue des Champions. Après avoir dominé le championnat d'Espagne, le Real Madrid était en quête d'une 14ème C1 ce samedi soir. Et la bande à Karim Benzema n'a pas laissé passer cette chance face à Liverpool. Très performant, comme à chaque grand rendez-vous du Real Madrid cette saison, l'international français a été l'un des grands artisans de la victoire face à Liverpool en finale de la Ligue des Champions au stade de France (1-0). Ce qui lui permet d'être l'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori, pour remporter le prochain Ballon d'Or.

Interrogé sur le Ballon d'Or après la victoire du Real Madrid face à Liverpool, Florentino Pérez a envoyé un message fort sur Karim Benzema. « Si Karim Benzema et Thibaut Courtois sont des candidats au Ballon d'Or ? Ils ont fait une saison incroyable et un match incroyable » , a lâché simplement Florentino Pérez, le président du Real Madrid, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

